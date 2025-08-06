Спецпосланник Уиткофф позавтракал гранд чебуреком перед встречей с Путиным

Спецпосланник Уиткофф позавтракал чебуреком перед встречей с Путиным в Кремле

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф позавтракал гранд чебуреком перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед переговорами Уиткофф заказал в одном из московских ресторанов на завтрак гранд чебурек. При этом название заведения журналисты не раскрыли.

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле уже завершилась — переговоры продолжались около трех часов. Кортеж спецпосланника президента США покинул Кремль. На встрече также присутствовал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.