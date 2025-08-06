Трамп воплотил в жизнь угрозу в отношении Индии

Белый дом: Против Индии ввели дополнительную пошлину 25 % за покупку нефти у РФ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что данный тариф составит 25 процентов и он установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.

Накануне Трамп пригрозил Индии серьезным повышением пошлин на ее товары, если она не откажется от приобретения российских энергоносителей. Тогда же он заметил, что пока Белый дом остановился на 25-процентном тарифе.

До этого президент США также прогнозировал, что если мировые цены на нефть упадут еще на десять долларов за баррель, то у российских властей не останется выбора и им придется принять условия Вашингтона по ситуации на Украине.

В свою очередь, аналитики полагают, что Индия не может пойти на отказ от российской нефти, поскольку это обернется зияющей дырой в экономике. По их словам, у Нью-Дели связаны руки в этом вопросе.