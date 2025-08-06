Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:14, 6 августа 2025Экономика

Трамп воплотил в жизнь угрозу в отношении Индии

Белый дом: Против Индии ввели дополнительную пошлину 25 % за покупку нефти у РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что данный тариф составит 25 процентов и он установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.

Накануне Трамп пригрозил Индии серьезным повышением пошлин на ее товары, если она не откажется от приобретения российских энергоносителей. Тогда же он заметил, что пока Белый дом остановился на 25-процентном тарифе.

До этого президент США также прогнозировал, что если мировые цены на нефть упадут еще на десять долларов за баррель, то у российских властей не останется выбора и им придется принять условия Вашингтона по ситуации на Украине.

В свою очередь, аналитики полагают, что Индия не может пойти на отказ от российской нефти, поскольку это обернется зияющей дырой в экономике. По их словам, у Нью-Дели связаны руки в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Названы маскирующиеся под переутомление смертельно опасные заболевания

    Звезде «Битвы экстрасенсов» удалили легкое

    Роднина оценила готовность российских фигуристов выступать в нейтральном статусе

    Ядовитая адлерская чача погубила уже восемь человек. Для смертельного отравления хватит и одной рюмки

    Между российским курортом и Абхазией запустили первый водный рейс

    Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме в России

    Трамп воплотил в жизнь угрозу в отношении Индии

    Пассажирское судно отправилось в первый рейс из Сочи в Сухум

    В российском регионе пара жестоко расправилась со знакомым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости