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15:49, 5 августа 2025Экономика

Трамп высказался о влиянии нефтяных цен на возможное завершение украинского конфликта

Трамп назвал способную привести к завершению украинского конфликта цену на нефть
Дмитрий Воронин
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может повлиять на позицию России по поводу прекращения боевых действий в рамках конфликта на Украине, считает президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

В этом случае у российских властей «не останется выбора» поскольку «экономика и так в тяжелом состоянии», сказал глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу CNBC News.

Также Трамп вновь заявил, что в ближайшее время введет существенно более высокие пошлины в отношении Индии, которая покупает российские углеводороды.

О том, что снижение цен на нефть является условием завершения конфликта на Украине, Трамп начал говорить с первых дней своего возвращения на пост главы государства, то есть с января. В частности, выступая в Давосе в онлайн-режиме он утверждал, что бои в этом случае «закончились бы немедленно».

Цены на нефть на прошлой неделе наоборот подскочили после того как президент США заявил о резком сокращении 50-дневного срока, который он дал Москве для урегулирования конфликта. В начале этой недели они вернулись к прежним уровням, снижаясь к моменту написания материала на 1,27 процента, до 67,89 доллара за баррель Brent.

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