Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине со снижением цен на нефть

Трамп: Хотим, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, это завершит украинский конфликт

Боевые действия на Украине не удастся завершить «просто», пока мировые цены на нефть остаются высокими, вновь заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине», — сказал американский лидер, по словам которого стороны в ходе столкновений «каждую неделю теряют тысячи людей».

Таким образом, Трамп второй день подряд увязывает завершение украинского конфликта с динамикой цен на энергоносители.

Накануне во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. Цены на углеводороды на фоне таких слов временно снизились, но в целом, как отмечают эксперты, влияние риторики республиканца не оказалось значительным.

«Примечательно, что снижения цен на нефть Трамп собирается требовать от Саудовской Аравии и ОПЕК, хотя регулирование добычи для контроля цен на протяжении нескольких последних лет осуществляется в соответствии с соглашением ОПЕК+, в которое входит и Россия», — указала, в частности, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В пятницу президент РФ, комментируя последние высказывания своего американского коллеги, назвал особенностью экономик двух стран тот факт, что на них плохо влияют как низкие, так и высокие цены на энергоресурсы.