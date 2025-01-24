Путин высказался о влиянии стоимости энергоресурсов на экономики России и США

Путин: Для РФ и США плохи слишком низкие и слишком высокие цены на энергоресурсы

Властям России и США есть что обсудить, в том числе в сфере экономики, сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о последних заявлениях нового американского президента Дональда Трампа. Запись беседы с главой государства корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Путин назвал особенностью экономик двух стран тот факт, что на них плохо влияют как низкие, так и высокие цены на энергоресурсы. «Что характерно для российской и, допустим, американской экономики? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, мы еще и крупнейшие потребители энергоресурсов», — объяснил он, уточнив, что слишком низкие цены плохи тем, что «это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний», слишком высокие же сказываются негативно, так как с использованием энергоносителей производятся другие товары внутри страны.

По словам Путина, здесь российской стороне есть о чем поговорить с американской.

Также президент РФ выразил сомнение, что Трамп будучи не только умным, но и прагматичным человеком, станет принимать решения, способные нанести вред самой американской экономике. В то же время, напомнил он, покинувший пост главы США Джо Байден «навводил» именно таких ограничений, в том числе подтачивающих могущество доллара.

Накануне Дональд Трамп во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. Цены на углеводороды на фоне таких слов временно снизились, но в целом, как отмечают эксперты, влияние риторики республиканца не оказалось значительным.

