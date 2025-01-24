Попытку Трампа обвалить цены на нефть назвали неудачной

Аналитик Мильчакова: Заявление Трампа не повлияло серьезно на нефтяные цены

Заявление Дональда Трампа о том, что его администрация будет добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, сделанное президентом США во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, не оказало серьезного влияния на котировки, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Специалист напомнила, что во время своего первого президентского срока республиканец «не раз обваливал нефтяные котировки, через соцсети требуя от ОПЕК и ОПЕК+ снизить цены», но в этот раз эффект от его риторики «оказался значительно слабее». «Попытка Трампа обвалить рынок нефти не удалась», — озаглавлен поступивший «Ленте.ру» комментарий.

Накануне американский президент заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. После этого ее стоимость потеряла 1,21 процента, дойдя 78,05 доллара за баррель. На момент написания материала произошла корректировка до 78,7 доллара.

«Примечательно, что снижения цен на нефть Трамп собирается требовать от Саудовской Аравии и ОПЕК, хотя регулирование добычи для контроля цен на протяжении нескольких последних лет осуществляется в соответствии с соглашением ОПЕК+, в которое входит и Россия», — отметила Мильчакова, по словам которой ОПЕК+ «вряд ли соберется на внеочередное заседание» и в соответствии с ранее принятыми договоренностями сохранит действующие квоты на добычу до апреля.

На ближайшие дни эксперт спрогнозировала колебания стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в пределах 75-81 доллара за баррель, то есть в рамках значений последних недель.