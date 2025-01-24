Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:43, 24 января 2025Экономика

Попытку Трампа обвалить цены на нефть назвали неудачной

Аналитик Мильчакова: Заявление Трампа не повлияло серьезно на нефтяные цены
Дмитрий Воронин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Заявление Дональда Трампа о том, что его администрация будет добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, сделанное президентом США во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, не оказало серьезного влияния на котировки, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Специалист напомнила, что во время своего первого президентского срока республиканец «не раз обваливал нефтяные котировки, через соцсети требуя от ОПЕК и ОПЕК+ снизить цены», но в этот раз эффект от его риторики «оказался значительно слабее». «Попытка Трампа обвалить рынок нефти не удалась», — озаглавлен поступивший «Ленте.ру» комментарий.

Накануне американский президент заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. После этого ее стоимость потеряла 1,21 процента, дойдя 78,05 доллара за баррель. На момент написания материала произошла корректировка до 78,7 доллара.

«Примечательно, что снижения цен на нефть Трамп собирается требовать от Саудовской Аравии и ОПЕК, хотя регулирование добычи для контроля цен на протяжении нескольких последних лет осуществляется в соответствии с соглашением ОПЕК+, в которое входит и Россия», — отметила Мильчакова, по словам которой ОПЕК+ «вряд ли соберется на внеочередное заседание» и в соответствии с ранее принятыми договоренностями сохранит действующие квоты на добычу до апреля.

На ближайшие дни эксперт спрогнозировала колебания стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в пределах 75-81 доллара за баррель, то есть в рамках значений последних недель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      На радаре самолета с россиянами на борту появились неопознанные метки

      В Европе заявили об отсутствии проблем из-за остановки транзита газа через Украину

      В США захотели запретить мужчинам мастурбировать

      Обстрелы ВСУ остановили работу водовода Дон – Донбасс в ДНР

      Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

      Полиция Нью-Йорка похвасталась пятью днями подряд без жертв стрельбы

      Стало известно о долгах по зарплате перед футболистами в клубе РПЛ

      В Харьковской области нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ

      Дима Билан высказался о новом имидже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше