Нефть начала дешеветь после слов Трампа

Стоимость фьючерса нефти Brent опустилась до 78,05 доллара за баррель

В четверг, 23 января, стоимость мартовских фьючерсов нефти марки Brent резко пошла вниз. К 19:45 по московскому времени она потеряла 1,21 процента и стоила 78,05 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Поводом для снижения цен стало выступление президента США Дональда Трампа на Международном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что конфликт между Россией и Украиной закончится, когда упадет цена на нефть. По его мнению, в этом случае боевые действия закончились бы мгновенно.

Еще Трамп пообещал способствовать тому, чтобы цены на нефть упали. Президент США сказал, что обратится с этим вопросом к Саудовской Аравии и ОПЕК и подчеркнул, что стоимость нефти стоило снизить уже давно.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше».