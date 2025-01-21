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15:38, 21 января 2025Экономика

Первые меры Трампа обвалили мировые цены на нефть

Нефть подешевела на фоне первых шагов Трампа на посту президента США
Дмитрий Воронин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Нефть начала дешеветь на фоне первых шагов, предпринятых Дональдом Трампом на посту американского президента. Стоимость мартовских фьючерсов на поставку эталонной североморской марки нефти Brent обвалилась почти на два процента, свидетельствуют данные торгов — на момент написания материала снижение составляло 1,82 процента, до 78,69 доллара за баррель.

Аналитики связывают указанную динамику с укреплением доллара на фоне заявлений главы США, который, хотя и не стал вводить наиболее жесткие из обещанных им мер в отношении товаров из Китая, Канады и Мексики, обозначил вероятную дату ужесточения правил торговли с соседними странами.

Комментируя ситуацию с ценами Brent, эксперт «БКС Экспресс» Людмила Рокотянская допустила их дальнейшую просадку.
«Вероятна более глубокая коррекция — к блоку 77,57–78 долларов», — указала она.

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Помимо ситуации с пошлинами Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе. Подписанная им декларация о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики позволяет стимулировать производство в США, включая бурение на Аляске. «Мы будем экспортировать энергоносители по всему миру», — пообещал республиканец, выступая в Конгрессе.

Трамп также вновь увязал вопрос введения дополнительных пошлин на товары из европейских стран с покупкой ими американских энергоресурсов. «Единственное, что они могут сделать быстро, — это покупать нашу нефть и газ. Мы исправим это с помощью тарифов, или им придется покупать нашу нефть и газ», — процитировало его агентство Bloomberg.

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