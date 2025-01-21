Европе пригрозили пошлинами за отказ покупать больше нефти у США

Трамп: Европе придется покупать наши нефть и газ, или мы введем тарифы

Президент США Дональд Трамп пригрозил установить дополнительные пошлины на товары из европейских стран. Так он пытается заставить регион покупать больше американских нефти и газа, сообщает Bloomberg.

После инаугурации глава государства заявил, что у США больше всех энергоресурсов, и он собирается добиться, чтобы страна зарабатывала на их продаже.

«Единственное, что они могут сделать быстро, — это покупать нашу нефть и газ. Мы исправим это с помощью тарифов, или им придется покупать нашу нефть и газ», — пояснил он.

Трамп грозил Евросоюзу тарифами еще до вступления в должность. В конце декабря он заявил, что европейцы «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. «В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — написал он в соцсети Truth Social.

Речь идет о как минимум десятипроцентных пошлинах на весь импорт из Европы, достигший в 2023 году 500 миллиардов евро. В свете этих угроз глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о необходимости покупать больше американских товаров, чтобы против ЕС не была развязана торговая война.