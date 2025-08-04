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12:43, 4 августа 2025Экономика

Мировые цены на нефть начали снижаться

Цена нефти Brent опустилась 4 августа ниже $69 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Todd Korol / Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 28 июля, когда президент США Дональд Трамп заявил о резком сокращении 50-дневного срока, который он дал Москве для урегулирования конфликта на Украине, перенеся дедлайн на 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть начали снижаться в понедельник в том числе на фоне принятого накануне решения восьми стран ОПЕК+ об увеличении добычи, которое, как пишет эксперт «БКС Экспресс» Людмила Рокотянская, фактически знаменует собой полную отмену ранее произведенных добровольных сокращений в связи с крепким спросом на топливо и низким уровнем мировых запасов.

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На момент написания материала стоимость барреля снижалась на 1,08 процента, до 68,92 доллара. После заявлений Трампа на прошлой неделе она напротив подскочила выше 70 долларов.

На динамику стоимости нефти могла повлиять и позиция премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как пишет американское агентство Bloomberg, глава правительства «занял дерзкую позицию» в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины, призвав граждан покупать местные товары. По данным издания, кабмин не давал индийским нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти, и «решение о приостановке закупок пока не принято». Как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании имеют право приобретать нефть у предпочтительных поставщиков, а закупки сырой нефти остаются коммерческим решением, говорится в публикации.

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