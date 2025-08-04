Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

Россия и еще семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в сентябре

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, который был установлен 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Организации стран-экспортеров нефти.

Уточняется, что это соответствует изначальному плану по росту добычи на четыре месяца. О своем решении объявили Россия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В пресс-службе отметили, что постепенный выход из дополнительных добровольных ограничений добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий. «Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка», — говорится в сообщении. Кроме того, эта мера предоставит возможность странам-участницам ускорить выплату компенсаций.

В июне 2025 года среднесуточная добыча нефти в России увеличилась на 41 тысячу баррелей и достигла отметки в 9,025 миллиона. Несмотря на это, Россия не уложилась в отведенную ей квоту и отстала от плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 25 тысяч баррелей в сутки.

До этого сообщалось, что к ноябрю Минфин и Минэкономразвития должны проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний.