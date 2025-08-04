Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:38, 4 августа 2025Экономика

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

Россия и еще семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в сентябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, который был установлен 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Организации стран-экспортеров нефти.

Уточняется, что это соответствует изначальному плану по росту добычи на четыре месяца. О своем решении объявили Россия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В пресс-службе отметили, что постепенный выход из дополнительных добровольных ограничений добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий. «Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка», — говорится в сообщении. Кроме того, эта мера предоставит возможность странам-участницам ускорить выплату компенсаций.

В июне 2025 года среднесуточная добыча нефти в России увеличилась на 41 тысячу баррелей и достигла отметки в 9,025 миллиона. Несмотря на это, Россия не уложилась в отведенную ей квоту и отстала от плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 25 тысяч баррелей в сутки.

До этого сообщалось, что к ноябрю Минфин и Минэкономразвития должны проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о санкциях против России

    Премьер Японии оценил торговую сделку с США

    Москвич обратился к «черному магу» и лишился десятков тысяч рублей

    Известный волк напал на мальчика в заповеднике

    Женщинам раскрыли неочевидные причины редких оргазмов

    Четырех бывших министров обороны Украины объявили в розыск

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

    В российском регионе дома освободились от воды после разгула стихии

    Посол раскрыл отношение итальянцев к русским

    Киев предупредили о риске лишиться всей поддержи США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости