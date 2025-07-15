Россия нарастила добычу нефти

ОПЕК: Добыча нефти в России в июне увеличилась на 41 тысячу баррелей в сутки

В июне 2025 года среднесуточная добыча нефти в России увеличилась на 41 тысячу баррелей и достигла отметки в 9,025 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Несмотря на это, Россия не уложилась в отведенную ей квоту и отстала от плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 25 тысяч баррелей в сутки. В июне РФ должна была компенсировать 111 тысячи баррелей в день сверхдобычи.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в мае. В последний месяц весны Россия добывала на 14 тысяч баррелей в сутки ниже требуемого в рамках сырьевой сделки объема. По итогам второго квартала среднесуточный показатель в РФ составил в среднем 8,996 миллиона баррелей. В январе-марте он составлял 8,972 миллиона. Таким образом, среднесуточная добыча сырья в России в июне впервые с начала года превысила 9 миллионов баррелей.

Добыча нефти в июне оказалась ниже договоренностей ОПЕК+ не только в России. Так, среднесуточный показатель в Саудовской Аравии отстал от планового на 11 тысяч баррелей, а в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — на 29 тысяч. Главным же «нарушителем» договоренностей в рамках сырьевой сделки в начале лета оказался Казахстан. В этой стране в июне ежедневно добывалось в среднем на 479 тысяч баррелей больше, чем требовалось. В целом же восемь стран ОПЕК+ (включая Россию) в июне нарастили среднесуточную добычу на 394 тысяч баррелей вместо запланированных 411 тысяч.

В начале июля страны ОПЕК+ договорились нарастить объем добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. Подобным образом они хотят перестраховаться на случай затяжного падения биржевых цен на сырье и стабилизировать котировки на приемлемом для себя уровне. В настоящее время стоимость эталонной североморской марки Brent продолжает находиться в районе 68-69 долларов за баррель.

Спровоцировать рост котировок не помогла даже угроза президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины в отношении основных покупателей российской нефти — Индии и Китая. Если же через 50 дней глава Белого дома выполнит свое обещание, мировые цены на нефть могут взлететь до 100 долларов и выше, полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Подобный сценарий он назвал «катастрофическим» как для России, экспорт нефти которой фактически сведется к нулю, так и для самих США, которые столкнутся с резким ростом инфляции и существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке.