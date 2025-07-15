Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 15 июля 2025Экономика

Россия нарастила добычу нефти

ОПЕК: Добыча нефти в России в июне увеличилась на 41 тысячу баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В июне 2025 года среднесуточная добыча нефти в России увеличилась на 41 тысячу баррелей и достигла отметки в 9,025 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Несмотря на это, Россия не уложилась в отведенную ей квоту и отстала от плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 25 тысяч баррелей в сутки. В июне РФ должна была компенсировать 111 тысячи баррелей в день сверхдобычи.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в мае. В последний месяц весны Россия добывала на 14 тысяч баррелей в сутки ниже требуемого в рамках сырьевой сделки объема. По итогам второго квартала среднесуточный показатель в РФ составил в среднем 8,996 миллиона баррелей. В январе-марте он составлял 8,972 миллиона. Таким образом, среднесуточная добыча сырья в России в июне впервые с начала года превысила 9 миллионов баррелей.

Материалы по теме:
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
10 января 2025
Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?
Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?
14 июля 2025

Добыча нефти в июне оказалась ниже договоренностей ОПЕК+ не только в России. Так, среднесуточный показатель в Саудовской Аравии отстал от планового на 11 тысяч баррелей, а в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — на 29 тысяч. Главным же «нарушителем» договоренностей в рамках сырьевой сделки в начале лета оказался Казахстан. В этой стране в июне ежедневно добывалось в среднем на 479 тысяч баррелей больше, чем требовалось. В целом же восемь стран ОПЕК+ (включая Россию) в июне нарастили среднесуточную добычу на 394 тысяч баррелей вместо запланированных 411 тысяч.

В начале июля страны ОПЕК+ договорились нарастить объем добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. Подобным образом они хотят перестраховаться на случай затяжного падения биржевых цен на сырье и стабилизировать котировки на приемлемом для себя уровне. В настоящее время стоимость эталонной североморской марки Brent продолжает находиться в районе 68-69 долларов за баррель.

Спровоцировать рост котировок не помогла даже угроза президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины в отношении основных покупателей российской нефти — Индии и Китая. Если же через 50 дней глава Белого дома выполнит свое обещание, мировые цены на нефть могут взлететь до 100 долларов и выше, полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Подобный сценарий он назвал «катастрофическим» как для России, экспорт нефти которой фактически сведется к нулю, так и для самих США, которые столкнутся с резким ростом инфляции и существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Украины подал в отставку

    Белый дом опроверг новость о призывах Трампа бить по Москве

    Лавров заявил о «споткнувшейся» на Украине НАТО

    Темпы дальнейшего роста цен на золото предсказали

    Врач предупредил об опасности холодной воды в жару

    В России с пожизненно осужденного участника РДК взыскали 11,5 миллиона рублей

    Внешность 73-летней звезды «Большого Лебовски» после похудения вызвала споры в сети

    Жительница Москвы нашла в десерте из «ВкусВилла» посторонний предмет

    В российском регионе ввели комендантский час из-за медведей

    В России одобрили проект закона о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости