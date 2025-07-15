Мировые цены на нефть упали на фоне санкционных угроз Трампа

Цена Brent на бирже ICE опустилась до 68,9 доллара на фоне санкционных угроз США

В ходе торгов во вторник, 15 июля, стоимость фьючерсных контрактов на сентябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала до 68,9 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 9:30 по московскому времени сырьевые котировки снизились на 0,45 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. В денежном выражении спад составил 31 цент.

Снижение цен на Brent фиксируется на фоне анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом санкционных угроз в отношении России. Глава Белого дома дал Москве 50 дней на заключение мирной сделки. Если же этого не произойдет в отведенные Кремлю сроки, Трамп оставил за собой право ввести как минимум 100-процентные импортные пошлины против покупателей российского сырья.

Эти меры направлены в первую очередь на Китай и Индию, которые после почти полного разрыва связей России с европейским нефтяным рынком оказались главными импортерами сырья из РФ. Однако анонсированные Трампом ограничительные меры не предусматривают немедленных ограничений для нефтяного сектора России, которых опасались инвесторы. По этой причине на бирже не зафиксировалось резкого подорожания Brent. Опасения инвесторов и участников глобального сырьевого рынка по поводу резкого снижения нефтяного экспорта РФ пока не оправдались.