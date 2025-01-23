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20:46, 23 января 2025Экономика

«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?

Трамп: Если снизить цены на нефть, конфликт на Украине закончится сразу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе назвал способ прекратить конфликт между Россией и Украиной. По его словам, для этого нужно, чтобы мировые цены на нефть упали.

Дональд Трамп призвал снизить цены на нефть

Американский президент уверен, что конец конфликту положит обрушение нефтяных цен. В этом случае боевые действия «закончилась бы немедленно», уверен он.

Если цена снизится, война между Россией и Украиной немедленно закончится. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась

Дональд Трамппрезидент США

Глава Белого дома добавил, что обратится к Саудовской Аравии и Организации стран-экспортеров нефть (ОПЕК) с просьбой снизить цены. «Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны», — заявил американский президент. «Им следовало бы сделать это давно», — подчеркнул он.

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Также Трамп добавил, что Саудовская Аравия сейчас инвестирует в США примерно 600 миллиардов долларов, но он попросит саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда «округлить эту сумму до триллиона».

Цена нефти пошла вниз после слов Трампа

Комментариев от властей Саудовской Аравии и ОПЕК пока не поступало, но рынок успел отреагировать на заявления американского президента.

Brent от TradingView

Под конец выступления Трампа в Давосе стоимость нефти марки Brent пошла вниз. К 19:45 по московскому времени мартовский фьючерс стоил 78,05 доллара за баррель, а WTI упала до 74,59 долларов. К 20:15 цена Brent подросла до 78,41 доллара, а WTI — до 74,74 доллара.

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Трамп уже говорил, что Россия должна пойти на сделку и завершить боевые действия на Украине. По словам политика, закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Трамп подчеркнул, что России и Украине следует сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни своих солдат.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Еще американский политик пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны.

Он предупредил, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине и заключить мирную сделку.

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