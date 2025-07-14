Решение Трампа по пошлинам против России назвали катастрофой

Экономист Суздальцев: Пошлины против России — катастрофа для мировой экономики

Решение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные торговые пошлины против России — катастрофа для мировой экономики. Таким угрозы американского лидера назвал политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, его цитирует РИА Новости

По словам экономиста, такая ставка тарифов приведет к фактическому прекращению продажи российских углеводородов на мировом рынке, что, в свою очередь, вызовет скачок цен на нефть до 100, если не 200 долларов.

«Это катастрофа для мировой экономики. Изолировать Россию объективно, включая рынки в Европе, невозможно. Без российской нефти мировой рынок взорвется из-за цен. Невозможно себе представить, что российское сырье исчезнет. Замены нет», — пояснил он.

Ранее Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пригрозил установить тарифы в «как минимум 100 процентов» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

«Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома.

На фоне решения Трампа индекс Мосбиржи резко вырос. Рынок подскочил на 2,41 процента до 2705,92 пункта.