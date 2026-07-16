Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:23, 16 июля 2026Наука и техника

Скидки на одну деталь компьютера объяснили

XDA: Материнские платы назвали единственными подешевевшими деталями компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: THICHA SATAPITANON / Shutterstock / Fotodom

Среди всех компонентов для персонального компьютера (ПК) только материнские платы подешевели за последнее время. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты портала заметили, что в США некоторые флагманские модели известных производителей стали доступны со скидкой. Аналогичный тренд они зафиксировали и на других мировых рынках. Специалисты изучили ситуацию и пришли к выводу, что на материнские платы не распространяется дефицит.

В материале говорится, что из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) сильно подорожали оперативная память и накопители, а также другие компоненты для компьютера. Материнские платы, судя по всему, кризис не коснулся. Причиной этого феномена назвали тот факт, что детали материнской платы не являются дефицитными.

В связи с этим авторы порекомендовали пользователям по возможности приобрести материнскую плату сейчас, чтобы после того, как завершится кризис памяти, а цены стабилизируются, собрать на ее основе ПК. «Постепенная сборка компьютера дает множество возможностей для поиска более выгодных предложений на компоненты в течение определенного периода времени», — подытожили авторы XDA.

В начале июля аналитики IDC заявили, что мировые продажи компьютеров упали впервые за последние два года. Во втором квартале 2026 года поставки техники обрушились на 4,9 процента из-за кризиса памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
    Экс-совладельца FESCO Рабиновича объявили в международный розыск
    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны
    Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей
    62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах
    Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве
    Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже
    Луна обрушилась на Киев и Байдена
    Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok