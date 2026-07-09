Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:46, 9 июля 2026Наука и техника

Продажи компьютеров обвалились

IDC: Мировые продажи компьютеров упали впервые за последние два года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Продажи компьютеров резко упали за последние два года. Об этом сообщает издание How-To Geek со ссылкой на исследователей из IDC.

Журналисты изучили отчет IDC, в котором говорится, что глобальный рынок компьютеров продолжает падать. Специалисты заявили, что по итогам второго квартала 2026 года поставки техники упали на 4,9 процента. Главной причиной падения назвали продолжающийся кризис памяти. Текущее снижение назвали самым крупным за последние два года.

Лидером мирового рынка компьютеров во втором квартале осталась китайская Lenovo, которая получила долю 16,6 процента — снижение за год составило 2,1 процента. В топ-5 также оказались HP, Dell, Apple и Asus. Аналитики отметили, что поставки всех производителей компьютеров упали, за исключением Apple. Американской корпорации удалось нарастить продажи на 10 процентов благодаря выпуску недорогого ноутбука MacBook Neo.

При этом в IDC обратили внимание на рост выручки главных производителей техники. «Объемы поставок падают, но выручка растет, потому что поставщики повышают цены быстрее, чем падает спрос», — заметил аналитик IDC Джитеш Убрани. По прогнозу специалистов, ухудшение макроэкономических условий и дефицит памяти сохранятся как минимум до 2028 года.

В начале июля журналисты издания BGR перечислили недостатки подержанных компьютеров. К ним отнесли возможно поврежденные компоненты, отсутствие гарантии и ограниченный ресурс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов в Москве. Одной из жертв должен был стать высокопоставленный военный

    Диетолог заступилась за майонез и рассказала о его неожиданной пользе

    Поставки одного вида продукции из страны БРИКС в Россию резко упали

    iPhone резко подорожают

    Бывший полицейский сбежал после расправы над семьей супруги

    Армия России ударила по украинским локомотивам

    SHAMAN вышел на связь на фоне слухов о падении со сцены

    Раскрыты детали об активности номера телефона бесследно исчезнувшего Усольцева

    Переехавший в США российский блогер заявил о культурном шоке от страны

    Россиянок призвали отказаться от бритья зоны бикини перед отдыхом на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok