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Наука и техника
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15:05, 7 июля 2026Наука и техника

Перечислены недостатки подержанных компьютеров

Недостатком подержанных компьютеров назвали ограниченный срок службы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kompjuteri Com / Unsplash

Покупка и владение бывшего в употреблении компьютера сопряжены с рисками. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов портала, при покупке подержанного персонального компьютера (ПК) можно очень хорошо сэкономить. «Но главная проблема приобретения старого устройства заключается в том, что вы понятия не имеете, как с ним обращались раньше», — подчеркнули авторы. Они перечислили и другие недостатки подобных девайсов.

В первую очередь журналисты заметили, что бывший в употреблении компьютер может иметь поврежденные компоненты — например, неисправные USB-порты или вышедшие из строя вентиляторы. «Во многих случаях подержанный аппарат придет в нерабочее состояние раньше, чем вы могли изначально ожидать», — объяснили специалисты. Также они заявили, что подобные ПК из-за ограниченного ресурса будут служить меньше, чем новые, и раньше устареют.

Серьезной проблемой в случае старых устройств назвали изношенные SSD-накопители и аккумуляторы — эти компоненты имеют ограниченный ресурс. Кроме того, подержанные девайсы, как правило, не имеют гарантии от производителя. Если аппарат выйдет из строя, то его придется ремонтировать за свои деньги.

В начале июля журналисты издания BGR рассказали, что компьютер чаще всего всего может перегреваться из-за неправильного размещения или накопления пыли. Также иногда устройство может перегреваться из-за разгона компонентов — процессора или видеокарты.

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