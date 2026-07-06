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09:04, 6 июля 2026Наука и техника

Раскрыты частые причины перегрева компьютера

BGR: Причинами перегрева компьютера назвали недостаточное охлаждение и пыль
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stenko Vlad / Shutterstock / Fotodom

Компьютер чаще всего всего может перегреваться из-за неправильного размещения или накопления пыли. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа рассказали, что перегрев персонального компьютера (ПК) особенно опасен в летние месяцы, когда на улице стоит жаркая погода. Они раскрыли самые частые причины, по которым компоненты устройства могут излишне нагреваться. В первую очередь специалисты рекомендовали оценить размещение девайса. Часто системный блок может располагаться в углу комнаты или внутри закрытого стола, что мешает циркуляции воздуха.

Распространенной причиной повышенного нагрева назвали неэффективные решения для охлаждения — например, слабый вентилятор или высохшая термопаста. В материале говорится, что для мощных ПК обычно приобретают продвинутые средства вроде водяного охлаждения. Еще одной частой причиной перегрева выделили скопление пыли и грязи внутри корпуса устройства, которая затрудняет вывод горячего воздуха.

Иногда компьютер может перегреваться из-за разгона компонентов — процессора или видеокарты. «Чрезмерная модернизация может превратить ваш ПК в груду металлолома», — отметили журналисты. В заключение специалисты рассказали, что компьютер может работать под нагрузкой и, как следствие, сильно греться из-за устаревших драйверов или вирусов, заразивших операционную систему.

В начале июля журналисты издания XDA объяснили, как ускорить старый компьютер. Они посоветовали отключить некритичные функции, очистить очередь автозапуска и почистить девайс от пыли.

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