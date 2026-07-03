Названы причины замедления старого компьютера

XDA: Старый ПК можно ускорить, отключив ненужные функции и очистив место на диске

Старый компьютер можно ускорить без дорогостоящего апгрейда оборудования. Об этом сообщает издание XDA.

Редактор портала Казим Алви заявил, что производительность даже старого персонального компьютера (ПК) можно увеличить, если освободить часть ресурсов. В первую очередь он рекомендовал отключить некритичные функции — например, индексирование поиска или сервис обмена с Microsoft диагностическими данными. Также он рекомендовал очистить место на диске: «Система неизбежно будет замедляться, особенно когда накопитель заполнен более чем на 90 процентов».

Кроме того, журналист рассказал о важности очистки очереди автозапуска — списка программ, которые запускаются при каждом включении Windows. «С ними компьютер загружается дольше, а ненужные фоновые процессы потребляют системные ресурсы», — объяснил автор.

В материале говорится, что можно попробовать выключать компьютер, а не переводить его в спящий режим. В заключение Алви посоветовал регулярно открывать крышку системного блока и удалять накопившуюся пыль, так как он способствует перегреву ПК.

В начале июля выяснилось, что доля Windows 11 внезапно снизилась после четырех месяцев роста популярности. Доля актуальной ОС составила 69,9 процента, хотя еще месяц назад достигала 71,8 процента.