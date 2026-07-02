Популярность Windows 11 перестала расти

Доля Windows 11 внезапно снизилась после четырех месяцев роста популярности

Популярность актуальной операционной системы (ОС) Windows 11 во всем мире перестала расти. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса StatCounter, к началу июля 2026 года мировая доля Windows 11 среди всех ОС от Microsoft достигла 69,9 процента. Доля Windows 10 составила 28 процентов. При этом популярность актуальной ОС перестала расти, как раньше — для сравнения: в июне она составляла 71,8 процента. Как следует из отчета, доля Windows 11 неуклонно росла с марта 2026-го.

Между тем в России Windows 10 остается самой популярной ОС Microsoft — в июле ее доля составила 51,1 процента. Доля Windows 11 резко упала с 51,1 до 44,6 процента. На третьем месте среди самых востребованных версий Windows среди российских пользователей оказалась Windows 7, которая получила долю 2,6 процента.

Windows 11 является актуальной ОС, для которой выпускают регулярные обновления. Windows 10 поддерживают в порядке исключения: недавно Microsoft объявила, что будет выпускать апдейты и патчи безопасности до 12 октября 2027 года.

В начале мая стало известно, что доли Windows 11 и 10 среди пользователей из России почти сравнялись. Об этом свидетельствуют данные StatCounter.