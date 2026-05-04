Windows 10 резко потеряла популярность в России

Доли Windows 11 и 10 среди пользователей из России почти сравнялись

Среди пользователей из России резко набрала популярность операционная система (ОС) Windows 11. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Согласно данным компании StatCounter, доля Windows 10 в России в апреле составила 49,52 процента вместо 62,8 в марте. Доля Windows 11, напротив, увеличилась с 34,62 до 48,6 процента. Это первый случай, когда количество устройств с Windows 11 и 10 в России практически сравнялось, а популярная Windows 10 потеряла 14 процентов аудитории за месяц.

Во всем мире Windows 11 остается самой популярной ОС — 70,31 процента. Доля Windows 10 продолжает сокращаться — с 31,27 до 28,51 процента.

Падение доли Windows 10 может быть связано с отсутствием регулярных обновлений для устаревшей операционной системы. Ее поддержка прекратилась в октябре 2025 года. Однако Microsoft продолжает выпускать ограниченные апдейты и патчи безопасности — они будут выходить как минимум до октября 2028 года.

В конце апреля Microsoft пообещала поддерживать всех пользователей Windows, в том числе владельцев слабых и старых компьютеров. Также в фирме пообещали более стабильную работу на устройствах.