Россия
12:00, 10 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

Депутат Водолацкий: Если Армения уйдет в ЕС, многие семьи потеряют контакты
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Если Армения пойдет по пути развития Европейского союза (ЕС), многие семьи потеряют связь друг с другом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении.

Депутат отметил, что «мягкий развод» с Арменией практически не несет минусов для России. Он напомнил, что страна отпускает Армении энергоносители по льготной цене, и это идет в ущерб российской экономике. Кроме того, продолжил Водолацкий, есть продовольственная группа товаров, которая также поставляется братской республике по льготному тарифу и приносит бонусы местным предпринимателям.

«Минусы наши только лишь в том, что 50 процентов армян проживают на территории России всю нашу совместную столетнюю историю. Армянский народ — это братский для нас народ. Для российского и армянского народов, важно сохранение дружеских отношений, потому что это постоянное общение, постоянные контакты, передвижение друг с другом», — сказал парламентарий.

Водолацкий добавил, что вступление в ЕС потребует от Армении закрытия границы с Россией, из-за чего многие семьи потеряют контакт друг с другом. При этом он выразил надежду, что в стране есть еще много политических деятелей, которые останутся верны идее государственности и не допустят разрыва отношений с Россией.

Ранее Путин заявил, что планы Армении вступить в ЕС «требует особого рассмотрения». По его словам, Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу.

