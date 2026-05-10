Иран предостерег страны от введения санкций и пригрозил им проблемами

Иран пригрозил странам проблемами с пересечением Ормуза при введении санкций

Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предостерег страны от введения санкций против Тегерана и пригрозил им трудностями с пересечением Ормузского пролива. Об этом пишет CNN.

«С этого момента страны, которые последуют Соединенным Штатам и введут санкции против Исламской Республики Иран, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива», — сказал Акраминия.

Ранее сообщалось, что представитель иранской армии также предупредил о последствиях агрессии со стороны США и Израиля. По словам Акраминии, в этом случае Исламская Республика намерена масштабировать боевые действия, в том числе использовать более продвинутое оборудование.

Перед этим Financial Times (FT) назвало основное оружие Ирана в Ормузском проливе. Как заявили в издании, Тегеран выставил в проливе «москитный флот», состоящий из сотен катеров.

