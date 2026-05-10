Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

13:02, 10 мая 2026Бывший СССР

ГСЧС Украина сообщила о сложностях с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Пожар в чернобыльской зоне отчуждения продолжается третьи сутки, огнем пройдено более 1,2 тысячи гектаров. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Проблемы с тушением связаны с сухой погодой и сильными порывами ветра, из-за которых огонь перекидывается на новые участки. Отдельная сложность связана с минной опасностью, которая существенно ограничивает возможности для тушения.

Первые сообщения о пожаре появились в пятницу, 8 мая. С того момента его площадь выросла на 100 гектаров. В ГСЧС называют ситуацию полностью контролируемой, к тушению пожара привлечены 326 человек.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что пожар в зоне отчуждения не представляет угрозы, так как территория, охваченная огнем, слабо загрязнена выбросами. Кроме того, добавил он, во вторник, 12 мая, ветер сменит направление и пройдут дожди, которые положат конец возгоранию.

