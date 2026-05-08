Последствия чернобыльского пожара для России оценили

Синоптик Шувалов: Зона возгорания слабо загрязнена радиационными выбросами

Пожар, возникший в зоне отчуждения, не представляет угрозы для России. Об этом изданию RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, территория, охваченная огнем, слабо загрязнена выбросами чернобыльской аварии. Пожар разгорелся южнее так называемого Рыжего леса, принявшего на себя наибольшую долю радиоактивного выброса в момент катастрофы. Кроме того, температура при лесном пожаре ниже той, которая фиксировалась во время аварии на АЭС. По этой причине даже присутствующие на пострадавшей территории загрязнения не достигнут высоких слоев атмосферы и не уйдут дальше границ Украины, заверил специалист. Во вторник, 12 мая, по прогнозам метеоролога, ветер сменит направление и пройдут дожди, которые положат конец пожару.

О возгорании в зоне отчуждения у Чернобыля стало известно 8 мая. Ориентировочная площадь пожара составляет более 1100 гектаров. В пресс-службе МЧС Украины отметили, что ситуация с распространением пожара осложняется фактором сильного ветра и сухой погоды. Радиационная ситуация остается стабильной.