10:22, 30 апреля 2026

Описана судьба Windows 11 на старых компьютерах

Microsoft пообещала поддерживать Windows 11 на компьютерах с малым ОЗУ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft пообещала поддерживать всех пользователей Windows — в том числе, владельцев слабых и старых компьютеров. На это обратило внимание издание Windows Latest.

В среду, 29 апреля американский IT-гигант опубликовал отчет о доходах за третий квартал 2026 финансового года (закончился 31 марта 2026-го). Во время телефонной конференции глава компании Сатья Наделла, в том числе, рассказал о целях Microsoft и описал будущее Windows 11.

Наделла признал проблемы, связанные с распространением актуальной Windows 11 среди пользователей. Он отметил, что компания своими действиями должна вернуть в экосистему пользователей, которые отвернулись от нее в последние годы. В том числе он рассказал, что благодаря будущим обновлениям Windows 11 будет работать быстрее на устройствах, которые имеют мало оперативной памяти.

Согласно официальным системным требованиям, для работы операционной системы (ОС) Microsoft нужно как минимум 4 гигабайта оперативной памяти. «Недавно мы упростили процесс обновления Windows и вновь сосредоточились на основных функциях и фундаментальных принципах, которые наиболее важны для наших клиентов», — заявил Сатья Наделла.

Ранее стало известно, что Microsoft собралась упростить процесс установки обновлений Windows 11 для пользователей. Так, установку апдейтов можно будет отложить на 35 дней, а система не будет требовать обязательной перезагрузки.

