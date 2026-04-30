09:00, 30 апреля 2026

Обновление Windows 11 станет проще

Обновления Windows можно будет переносить — вместе с обязательной перезагрузкой
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft собралась упростить процесс установки обновлений Windows 11 для пользователей. Об этом сообщает издание ZDNet.

Редактор портала Эд Ботт изучил обещания американской компании и рассказал, что изменится с обновлениями Windows 11 в будущем. В первую очередь специалист выделил, что установку апдейта можно будет откладывать на 35 дней, а потом бесконечно продлевать. Также в компании пообещали больше прозрачности — упростить названия обновлений и патчей и начать более подробно рассказывать, какие новые функции они приносят.

Важной новой функцией окажется возможность пропускать перезагрузки. Ботт объяснил, что если Windows уже скачала обновление, то при выключении компьютера операционная система не будет заставлять пользователя ждать, пока апдейт установится — эту процедуру можно будет перенести на более поздний срок.

Также специалист напомнил, что при первой настройке нового компьютера Windows требует сразу установить актуальное обновление. Это правило отменят — пользователь сам будет устанавливать удобные ему сроки загрузки актуальных апдейтов.

В конце апреля журналисты издания Windows Latest объяснили, почему обновления для Windows 11 занимают так много места. Они выяснили, что одно актуальное обновление включает в себя все предыдущие апдейты.

