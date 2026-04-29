Разгадана тайна обновлений Windows

Обновления для Windows 11 имеют большой размер, потому что адаптированы сразу для всех компьютеров. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты медиа проанализировали обновления для Windows 11, которые операционная система (ОС) получала в 2025 году. Специалисты попытались дать ответ на вопрос, почему апдейты для системы имеют такой большой объем и постоянно увеличиваются в размерах. Оказалось, это связано со спецификой оптимизации программного обеспечений (ПО) для разных пользователей и удобством.
В материале говорится, что тайну обновлений удалось разгадать после изучения содержания файлов. Авторы Windows Latest выяснили, что каждый апдейт содержит не новую серию патчей, а сразу все обновления для конкретной версии Windows, вышедшие ранее. Это необходимо для того, чтобы пользователь со старым компьютером мог получить все апдейты сразу и ему не пришлось искать и скачивать их по отдельности.
По этой причине размер регулярных обновлений для ОС может достигать 4-5 гигабайт. Также журналисты издания опровергли утверждение о том, что апдейты Windows стали такими большими из-за функций искусственного интеллекта (ИИ). Оказалось, что в этой догадке есть лишь доля правды.
Ранее стало известно, что Microsoft удалила из Windows деталь интерфейса, которую «забыли» 15 лет назад. Речь идет о круговом индикаторе загрузки ОС, который добавили еще в 2012 году, вместе с релизом Windows 8.