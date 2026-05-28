Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 28 мая 2026Бывший СССР

В Киеве раскрыли причину отправки Зеленским срочного письма Трампу

Соскин: Зеленский в полном отчаянии написал письмо Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу от отчаяния. Об этом сообщил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский уже в полном отчаянии написал письмо Трампу», — высказался эксперт.

Как утверждает Соскин, у Зеленского не получилось осуществить ни один из своих планов и сохранить поставки западного вооружения на Украину. США ясно дали понять, что Вашингтон не будет оказывать Киеву поддержку, отметил эксперт. Тем временем украинский президент вступает в конфронтацию и с европейскими лидерами по вопросу вступления страны в Евросоюз, что явно не улучшит положение Киева, добавил он.

Ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны. В документе также подчеркивается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с поставками оружия в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    Потная девушка попыталась флиртовать с парнем в спортзале и перестала туда ходить

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнажающем грудь наряде пришла на премьеру фильма

    Скандальная порнозвезда рассказала о желании завести армию детей

    Стало известно об охоте украинских спецслужб за снимками могил бойцов СВО

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Киеве раскрыли причину отправки Зеленским срочного письма Трампу

    Россиянка описала женщин в Швеции словами «сами приглашают мужчин на кофе»

    Экс-премьер Украины высказался о срочном письме Зеленского Трампу

    США ударили по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok