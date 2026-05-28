Соскин: Зеленский в полном отчаянии написал письмо Трампу

Глава Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу от отчаяния. Об этом сообщил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский уже в полном отчаянии написал письмо Трампу», — высказался эксперт.

Как утверждает Соскин, у Зеленского не получилось осуществить ни один из своих планов и сохранить поставки западного вооружения на Украину. США ясно дали понять, что Вашингтон не будет оказывать Киеву поддержку, отметил эксперт. Тем временем украинский президент вступает в конфронтацию и с европейскими лидерами по вопросу вступления страны в Евросоюз, что явно не улучшит положение Киева, добавил он.

Ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны. В документе также подчеркивается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с поставками оружия в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List.