04:42, 28 мая 2026

В России предупредили о близости прямой конфронтации с Западом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Страны Запада вплотную подошли к прямой военной конфронтации с Россией. Об этом «Известиям» рассказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Если на Украине размещается производство западных беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идет о пропуске через воздушное пространство, тоже я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать», — заявил дипломат.

Ранее Минобороны РФ обнародовало список адресов европейских предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним. Постпред напомнил, что Россия вправе считать законными целями военные объекты, расположенные на территории стран Запада, которые поставляют Киеву дроны.

«Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря», — резюмировал Полянский.

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Запад открыто объявил России войну. Глава российской дипломатии также выразил мнение, что Запад использует Украину и ее власти в качестве геополитического тарана.

