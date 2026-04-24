В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

Страны Запада открыто объявили России войну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций, передает РИА Новости.

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — отметил он.

По мнению дипломата, Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия, исходя из собственных интересов, жестко ответит на 20-й пакет санкций Европейского союза. «Будут у нас приняты и ответные меры. Какие они будут — они будут жесткие, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», — сообщила она.