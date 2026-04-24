Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 24 апреля 2026

В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / POOL / РИА Новости

Страны Запада открыто объявили России войну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций, передает РИА Новости.

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — отметил он.

По мнению дипломата, Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия, исходя из собственных интересов, жестко ответит на 20-й пакет санкций Европейского союза. «Будут у нас приняты и ответные меры. Какие они будут — они будут жесткие, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», — сообщила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Получить японскую визу в Москве стало сложнее

    Названа причина перегрева смартфонов Samsung

    Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

    Максим Галкин опубликовал новое фото 77-летней Аллы Пугачевой с тростью

    Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

    Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

    ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

    Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей

    Появилось предсказание Жириновского об окончании СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok