Россия пообещала жесткий ответ на новый пакет санкций Евросоюза

16:13, 24 апреля 2026Мир

Захарова: Россия примет жесткие меры в ответ на 20-й пакет санкций ЕС
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россия примет жесткие меры в ответ на 20-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), исходя из своих национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Будут у нас приняты и ответные меры. Какие они будут — они будут жесткие, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», — отметила она.

Ранее в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что бумеранг 20-го пакета санкций против России вернется к своим авторам.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.

