00:49, 24 апреля 2026

Евросоюзу напомнили о принципе бумеранга за санкции против России

Постпредство РФ: Бумеранг 20-го пакета санкций Евросоюза вернется к авторам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В постпредстве России при Евросоюзе прокомментировали 20-й пакет санкций против России. Заявление дипведомства приводит ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что бумеранг 20-го пакета санкций против России вернется к своим авторам. В ведомстве подчеркнули, что российская экономика обладает огромным запасом прочности.

«Экономические реалии и время все расставят по своим местам, "бумеранг" вернется к тем, кто его так бездумно запустил. Хотели бы подчеркнуть, что все незаконные действия Евросоюза в отношении нашей страны, безусловно, получат должный и своевременный ответ», — подчеркивается в заявлении.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа пригласить Путина на саммит G20

    Трамп назвал способ избежать нынешних мировых проблем

    Трамп рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта

    Москвичей предупредили о «климатических качелях» в майские праздники

    Антироссийские санкции Евросоюза назвали нелегитимными

    Трамп оценил вероятность приезда Путина на саммит G20

    Постпредство России при ЕС оценило запас прочности российской экономики

    Стало известно о критическом состоянии одного из пострадавших врачей в Махачкале

    Опытный свингер рассказал о причине разочарования в оргиях

    Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в США

    Все новости
