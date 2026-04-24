Евросоюзу напомнили о принципе бумеранга за санкции против России

В постпредстве России при Евросоюзе прокомментировали 20-й пакет санкций против России. Заявление дипведомства приводит ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что бумеранг 20-го пакета санкций против России вернется к своим авторам. В ведомстве подчеркнули, что российская экономика обладает огромным запасом прочности.

«Экономические реалии и время все расставят по своим местам, "бумеранг" вернется к тем, кто его так бездумно запустил. Хотели бы подчеркнуть, что все незаконные действия Евросоюза в отношении нашей страны, безусловно, получат должный и своевременный ответ», — подчеркивается в заявлении.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.