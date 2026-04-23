ЕС ввел санкции против компаний Китая и Белоруссии

В рамках 20-го пакета санкций ЕС ввел ограничения против 16 компаний КНР и ОАЭ

В рамках 20-го пакета санкций Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список 16 компаний из ОАЭ, КНР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Об этом указано в заявлении Совета Европы.

Как отмечают представители организации, новый пакет санкций лишает российские военные предприятия доступа к ценным технологиям ЕС, а также направлен на борьбу с зависимостью России от третьих стран в вопросах поставок критически важных высокотехнологичных товаров.

«В частности, ЕС включил в санкционный список 16 организаций из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, которые поставляли товары двойного назначения или системы вооружения для российского военно-промышленного комплекса», — заявили авторы.

Порядка 60 новых организаций будут подпадать под действие более строгих экспортных ограничений в отношении товаров, способствующих технологическому совершенствованию оборонного сектора России. Некоторые из этих организаций также находятся в третьих странах, помимо России, например, в Китае (включая Гонконг), Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также в рамках 20-го пакета ЕС запретил импорт ряда товаров. В новом пакете ограничений экспортные ограничения затронули лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты и резину, произведенные в России.

