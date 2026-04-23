ЕС запретил покупку российской смазки

В 20-м пакете санкций ЕС запретил импорт резины и смазочных материалов из России

В 20-м пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) запретил импорт ряда товаров. Соответствующий перечень стал известен из заявления, которое опубликовали на сайте Совета ЕС.

В новом пакете ограничений экспортные ограничения затронули лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты и резину, произведенные в России.

Как заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, новый пакет ограничительных мер в отношении России направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.

Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба». После решения вопроса по поставкам нефти Венгрия сняла вето, и пакет был принят.