17:07, 23 апреля 2026Экономика

ЕС запретил покупку российской смазки

В 20-м пакете санкций ЕС запретил импорт резины и смазочных материалов из России
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В 20-м пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) запретил импорт ряда товаров. Соответствующий перечень стал известен из заявления, которое опубликовали на сайте Совета ЕС.

В новом пакете ограничений экспортные ограничения затронули лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты и резину, произведенные в России.

Как заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, новый пакет ограничительных мер в отношении России направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.

Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба». После решения вопроса по поставкам нефти Венгрия сняла вето, и пакет был принят.

    Последние новости

    «В приоритете — безопасность». Путин впервые прокомментировал сбои в работе интернета и рассказал, что будут делать власти

    Суд признал законным штраф в отношении призывавшей к терроризму Трояновой

    Россиянин жестоко изрезал возлюбленную и ее годовалого ребенка

    ЕС ввел санкции против компаний Китая и Белоруссии

    В Госдуме ответили на желание ЕС получить «репарации» России словами «заставим платить»

    Стало известно о планах Вьетнама купить российские Су-57

    Американский боец ММА прилетел в Екатеринбург ради объятий с медведями

    Лидер «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы

    Европа ввела новые запреты для российских СМИ

    В России анонсировали появление новой автомобильной марки

    Все новости
