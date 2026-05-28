05:31, 28 мая 2026Путешествия

Россиянка описала шашлыки с европейской семьей словами «я могла бы угодить в больницу»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: SashkaB / Shutterstock / Fotodom  

Российская тревел-блогерша описала шашлыки с семьей в Венгрии словами «я могла бы угодить в больницу». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала, что ездила с мужем-венгром к его родителям на шашлыки. На столе в этот день были курица, свинина, рыба и грибы, а также жареная картошка и два салата.

Но россиянку поразило одно блюдо — сало на гриле. «Пока я смотрела на сало на гриле, прям почувствовала, как у меня заныл желудок. Мне кажется, что от одного вида я могла бы угодить в больницу», — пишет автор блога. По ее словам, после того, как сало сняли с гриля, родственники начали макать в скопившийся от него жир хлеб. «Веселье не для слабожелудочных», — описала увиденное соотечественница.

Ранее россиянин описал еду в Мексике словами «пугаешься, а потом понимаешь, что вполне съедобно». Его особенно удивило, что местные умеют готовить из самых разных частей животных.

