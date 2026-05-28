Журналист Христофору: Письмо Трампу может поссорить Зеленского с Каллас

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с недовольством главы евродипломатии Каи Каллас из-за его письма американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о военной помощи. Об этом высказался кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что европейские страны сейчас сильно истощены, у них заканчиваются средства на закупку дорогостоящих боеприпасов, но, несмотря на это, Каллас продолжает угрожать России.

«И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все ее нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого», — считает журналист.

Он добавил, что многие европейские страны уже пытаются отказаться от помощи Киеву, что может быть тревожным сигналом как для Каллас, так и для Зеленского.

Ранее стало известно, что украинский президент отправил Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.