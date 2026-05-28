07:31, 28 мая 2026

Россиянин описал жизнь в Черногории словами «свет и вода могут исчезнуть»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Россиянин пожил в Черногории и описал страну словами «свет и вода могут исчезнуть». О его впечатлениях рассказал тревел-блогер Максим в личном блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

По словам читателя блога, Черногория скоро станет труднодоступной страной для россиян, так как она планирует вступление в Евросоюз и введение шенгена. Тем не менее соотечественник отметил, что жизнь в государстве далека от идеала, и минусы не перекрывает близость моря.

Сильнее всего россиянина пугает ситуация с медициной: хороших врачей мало, диагнозы ставят не всегда точно, в государственных больницах — огромные очереди. Второе, что расстроило путешественника — это сложная ситуация с работой. «Работа по специальности для большинства переехавших россиян остается мечтой. Исключение есть у врачей. Но даже им нужно проходить аттестацию», — делится он. По словам подписчика, в стране нужны люди, умеющие работать руками — слесари, сантехники, строители.

Среди минусов он также выделил огромное количество бездомных животных и неожиданные отключения света и воды круглый год. «На дорогах здесь бывает очень нервно. Многие водители спокойно превышают скорость. А в пляжный сезон трассы могут встать намертво», — также вспоминает читатель блога. Получение паспорта Черногории для россиян он назвал недостижимой мечтой.

Ранее другой тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей». Он отправился в Котор и заметил, что окруженный фьордами порт не подходит для такого вида отдыха, однако на берегу отдыхают много местных.

