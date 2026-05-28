Трампу предрекли тяжелый выбор в ситуации с Ираном

Bloomberg: Трамп оказался под двойным давлением из-за конфликта с Ираном

Президенту США Дональду Трампу приходится выбирать между возможной мирной сделкой с Ираном на условиях Тегерана и усилением военного давления, на котором настаивают союзники американского лидера среди республиканцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, внутри Республиканской партии усиливается давление со стороны так называемых «ястребов». Они считают любые уступки Ирану ошибкой и выступают за более жесткий сценарий, вплоть до силового варианта решения вопроса с открытием Ормузского пролива.

«Президент Трамп очень чувствителен к критике со стороны правых, что в некоторой степени трудно понять, поскольку он продемонстрировал очень жесткий контроль над Республиканской партией», — заявил бывший сотрудник Белого дома Майкл Сингх, занимавшийся вопросами Ближнего Востока во время президентства Джорджа Буша — младшего.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану.