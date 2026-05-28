Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 28 мая 2026Забота о себе

Назван видимый по утрам и часто игнорируемый симптом рака

Онколог Кубеш: Сильная ночная потливость может быть симптомом рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог Иржи Кубеш рассказал о симптоме рака, который легко списать на жару, стресс или плохой сон. Часто игнорируемый и видимый по утрам симптом онкологического заболевания он назвал Daily Mirror.

По словам врача, речь идет о сильной ночной потливости, которая возникает регулярно и без очевидной причины. Кубеш отметил, что такой симптом иногда связан с онкологическими заболеваниями, особенно с лимфомой и раком крови. «Большинство случаев ночной потливости не вызваны раком, однако постоянные и сильные эпизоды без понятного объяснения требуют обследования», — подчеркнул онколог.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Эксперт пояснил, что некоторые виды рака могут влиять на иммунную систему и нарушать терморегуляцию организма, из-за чего человек просыпается в мокрой одежде или на влажном постельном белье. Врач посоветовал при появлении этого симптома обращаться к врачу, особенно если он сопровождается потерей веса, постоянной усталостью, увеличением лимфоузлов или повторяющейся температурой.

Ранее гастроэнтеролог Джозеф Салхаб призвал бить тревогу при частом чередовании запора и диареи. Он пояснил, что такое может наблюдаться при раке кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

    Небо над Казахстаном окрасилось в российский триколор во время визита Путина

    Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

    Каллас испугалась «ловушки России»

    В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

    В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

    В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

    Посольство США покинет Киев после предупреждения России

    В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok