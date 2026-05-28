Назван видимый по утрам и часто игнорируемый симптом рака

Онколог Кубеш: Сильная ночная потливость может быть симптомом рака

Врач-онколог Иржи Кубеш рассказал о симптоме рака, который легко списать на жару, стресс или плохой сон. Часто игнорируемый и видимый по утрам симптом онкологического заболевания он назвал Daily Mirror.

По словам врача, речь идет о сильной ночной потливости, которая возникает регулярно и без очевидной причины. Кубеш отметил, что такой симптом иногда связан с онкологическими заболеваниями, особенно с лимфомой и раком крови. «Большинство случаев ночной потливости не вызваны раком, однако постоянные и сильные эпизоды без понятного объяснения требуют обследования», — подчеркнул онколог.

Эксперт пояснил, что некоторые виды рака могут влиять на иммунную систему и нарушать терморегуляцию организма, из-за чего человек просыпается в мокрой одежде или на влажном постельном белье. Врач посоветовал при появлении этого симптома обращаться к врачу, особенно если он сопровождается потерей веса, постоянной усталостью, увеличением лимфоузлов или повторяющейся температурой.

Ранее гастроэнтеролог Джозеф Салхаб призвал бить тревогу при частом чередовании запора и диареи. Он пояснил, что такое может наблюдаться при раке кишечника.