Каллас выступила с требованием к Путину для начала переговоров

Каллас: Путин должен прекратить огонь для начала переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин должен прекратить огонь для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. С таким требованием выступила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Der Spiegel.

«Он должен согласиться на безоговорочное прекращение огня», — заявила глава евродипломатии.

Каллас также потребовала, чтобы российская сторона прекратила бомбардировки и остановила конфликт.

Ранее Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил.