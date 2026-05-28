10:37, 28 мая 2026Мир

Каллас выступила с требованием к Путину для начала переговоров

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент России Владимир Путин должен прекратить огонь для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. С таким требованием выступила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Der Spiegel.

«Он должен согласиться на безоговорочное прекращение огня», — заявила глава евродипломатии.

Каллас также потребовала, чтобы российская сторона прекратила бомбардировки и остановила конфликт.

Ранее Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил.

