В Кремле назвали предпочтительный вариант урегулирования конфликта на Украине

Песков: Мирный процесс на Украине является предпочтительным для Москвы

Мирный процесс урегулирования конфликта на Украине является предпочтительным для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Для нас предпочтительным вообще является мирный процесс, мирные способы достижения наших целей», — заявил Песков.

Он добавил, что переход от риторики к действиям в связи с предупреждением МИД России о планах военных нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве будет зависеть от развития событий.

Ранее Песков заявил, что Европейский союз (ЕС) на данный момент не предпринимал никаких официальных шагов по запуску переговорного процесса с Россией и не направлял соответствующих предложений Москве.