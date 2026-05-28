Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 28 мая 2026Бывший СССР

В Кремле назвали предпочтительный вариант урегулирования конфликта на Украине

Песков: Мирный процесс на Украине является предпочтительным для Москвы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Мирный процесс урегулирования конфликта на Украине является предпочтительным для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Для нас предпочтительным вообще является мирный процесс, мирные способы достижения наших целей», — заявил Песков.

Он добавил, что переход от риторики к действиям в связи с предупреждением МИД России о планах военных нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве будет зависеть от развития событий.

Ранее Песков заявил, что Европейский союз (ЕС) на данный момент не предпринимал никаких официальных шагов по запуску переговорного процесса с Россией и не направлял соответствующих предложений Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Одна страна НАТО начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

    Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

    Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

    В МИД России вызвали посла Люксембурга

    80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

    Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

    Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

    В Иране заметили аналог «Панциря»

    Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok