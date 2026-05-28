В Кремле высказались о переговорах с ЕС

Песков заявил, что ЕС не выходил на переговоры с РФ

Европейский союз (ЕС) на данный момент не предпринимал никаких официальных шагов по запуску переговорного процесса с Россией и не направлял соответствующих предложений Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не выходили», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что у Евросоюза нет никакой инициативы переговоров, несмотря на якобы поиск посредников для данного процесса.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не должен поддаваться на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.