Силовые структуры
12:05, 28 мая 2026

Российская школьница во время «онлайн-обыска» отдала украшения и валюту на миллионы

Школьница из Москвы передала мошенникам украшения и валюту на 5 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

В Москве 17-летняя школьница передала телефонным мошенникам украшения и валюту на пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД.

Девушке поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками доставки, а затем налоговой и силовых структур. Они убедили несовершеннолетнюю, что ее счет используют преступники, и заставили провести обыск по видео. После этого девушке дали задание собрать ценности и отдать на улице курьеру.

О произошедшем узнала мать школьницы, она обратилась в полицию. Вскоре был задержан курьер — 19-летний молодой человек. Он успел сдать часть украшений в ломбард, а деньги перевести кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Юноше избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Череповце женщина потеряла 5,6 миллиона рублей из-за мошенников в домовом чате.

