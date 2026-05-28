Российская школьница во время «онлайн-обыска» отдала украшения и валюту на миллионы

В Москве 17-летняя школьница передала телефонным мошенникам украшения и валюту на пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД.

Девушке поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками доставки, а затем налоговой и силовых структур. Они убедили несовершеннолетнюю, что ее счет используют преступники, и заставили провести обыск по видео. После этого девушке дали задание собрать ценности и отдать на улице курьеру.

О произошедшем узнала мать школьницы, она обратилась в полицию. Вскоре был задержан курьер — 19-летний молодой человек. Он успел сдать часть украшений в ломбард, а деньги перевести кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Юноше избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

