Россиянка ответила на сообщение в домовом чате и лишилась более пяти миллионов рублей

В Череповце женщина потеряла 5,6 миллиона рублей после сообщения в домовом чате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратилась 73-летняя местная жительница и сообщила, что в домовом чате она получила сообщение о том, что не приняла участие в одном из опросов жильцов. Для подтверждения участия необходимо было отправить код из смс, и она это сделала. Затем пострадавшая получила сообщение о входе в личный кабинет на Госуслугах.

Женщина позвонила по указанному номеру горячей линии из сообщения и там ей сообщили, что ее персональными данными завладели мошенники. В разговоре злоумышленница убедила пенсионерку, якобы аферисты оформили от ее имени доверенность на иноагента, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать этого, требуется перевести все средства на специальную ячейку, выделенную казначейством.

Пострадавшая сняла все сбережения и совершила более 30 переводов через банкоматы. В результате ущерб составил более 5,6 миллиона рублей.

