Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:41, 27 мая 2026Силовые структуры

Россиянка ответила на сообщение в домовом чате и лишилась более пяти миллионов рублей

В Череповце женщина потеряла 5,6 млн рублей после сообщения в домовом чате
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Череповце женщина потеряла 5,6 миллиона рублей после сообщения в домовом чате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратилась 73-летняя местная жительница и сообщила, что в домовом чате она получила сообщение о том, что не приняла участие в одном из опросов жильцов. Для подтверждения участия необходимо было отправить код из смс, и она это сделала. Затем пострадавшая получила сообщение о входе в личный кабинет на Госуслугах.

Женщина позвонила по указанному номеру горячей линии из сообщения и там ей сообщили, что ее персональными данными завладели мошенники. В разговоре злоумышленница убедила пенсионерку, якобы аферисты оформили от ее имени доверенность на иноагента, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать этого, требуется перевести все средства на специальную ячейку, выделенную казначейством.

Пострадавшая сняла все сбережения и совершила более 30 переводов через банкоматы. В результате ущерб составил более 5,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что монета-хамелеон стала в руках россиянки орудием преступления на 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok