Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 27 мая 2026Россия

Автомобиль с мирной жительницей попал под удар ВСУ в российском регионе

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирной жительницей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области при ударе FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине пострадала мирная жительница. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба российского региона.

«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине. Бригада скорой доставила женщину в Валуйскую ЦРБ. У нее диагностировали черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая продолжит дальнейшее лечение в стационаре. Транспортное средство получило повреждения.

Помимо того, под удар попали села Маломихайловка, Дунайка, Глотово, Рождественка, Илек-Пеньковка и поселок Комсомольский.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 мая над регионами России средства ПВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ среди прочих попали Крым и Краснодарский край, а также Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Россияне начали массово отказываться от главного атрибута дачи

    В Подмосковье пересчитали закрывшиеся «наливайки»

    Россиянин получил 13 лет колонии за переводы на Украину

    Россиянка распорола пятку в популярном магазине в столичном ТЦ

    Стал известен срок накопления на квартиру в Москве

    В России согласились выращивать для Китая помогающее в борьбе с коронавирусом растение

    Авиакомпания допустила на борт пьяных пассажиров и заплатила миллионы рублей

    НАСА анонсировало создание обитаемой базы на Луне

    Известный российский ведущий назвал себя алкоголиком и рассказал об «ужасающих» запоях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok