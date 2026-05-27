Автомобиль с мирной жительницей попал под удар ВСУ в российском регионе

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирной жительницей

В Белгородской области при ударе FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине пострадала мирная жительница. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба российского региона.

«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине. Бригада скорой доставила женщину в Валуйскую ЦРБ. У нее диагностировали черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая продолжит дальнейшее лечение в стационаре. Транспортное средство получило повреждения.

Помимо того, под удар попали села Маломихайловка, Дунайка, Глотово, Рождественка, Илек-Пеньковка и поселок Комсомольский.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 мая над регионами России средства ПВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ среди прочих попали Крым и Краснодарский край, а также Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области.