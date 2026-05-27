17:01, 27 мая 2026Культура

Гагарина потребовала у ЕС отменить введенные против нее санкции

Суд ЕС зарегистрировал второй иск Полины Гагариной об отмене санкций
Ольга Коровина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Певица Полина Гагарина подала второй иск в Европейский суд. Она пытается оспорить решение Евросоюза (ЕС), который внес ее в 14-й пакет санкций. Об этом пишет MK.RU.

14-й пакет санкций против России был официально утвержден советом ЕС и вступил в силу в июне 2024 года. Помимо Гагариной, из деятелей культуры в санкционном списке также оказались SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин.

Тогда же Гагарина подала первый иск, он продолжает рассматриваться. В нем в том числе отмечается нарушение основополагающих прав артистки и ущемление ее прав свободно выражать мнение и свободы творчества. Иск был принят Судом Европейского союза 3 сентября 2024 года.

    Гагарина потребовала у ЕС отменить введенные против нее санкции

