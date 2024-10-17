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15:13, 17 октября 2024Культура

Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Евросоюза

Певица Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Европейского союза
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица Полина Гагарина оспорила западные санкции против себя в Суде Евросоюза. Об этом сообщает Telegram-канал Sanctions Law, ссылаясь на документы судебного органа.

По информации источника, в пользу снятия санкций сторона Гагариной привела четыре главных довода: отсутствие обоснования необходимости включения ее имени в санкционный список, отсутствие доказательств связи артистки «с высокопоставленными должностными лицами России или получения выгоды от них», нарушение основополагающих прав и ущемление прав свободно выражать мнение и свободы творчества.

Иск был принят Судом Европейского союза 3 сентября.

Ранее Гагарина возмутилась пропажей ее песен из Apple Music и Spotify в рамках санкций ЕС.

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      Андрей Шеньшаков
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