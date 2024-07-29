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08:50, 29 июля 2024Культура

Гагарина отреагировала на введенные против нее санкции

Гагарину возмутила пропажа ее песен из Apple Music и Spotify в рамках санкций ЕС
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российская певица Полина Гагарина отреагировала на санкции, введенные против нее странами Евросоюза (ЕС). Об этом пишет The Voice.

По словам исполнительницы, ей было «абсолютно плевать на санкции», пока они не затронули ее музыку: песни пропали из сервисов Apple Music и Spotify. Это возмутило артистку.

«Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет права запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — заявила Гагарина.

Ограничения в отношении Полины Гагариной были введены в конце июня в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза. Тогда в санкционные списки ЕС включил 20 россиян, в том числе певца SHAMAN и актера Ивана Охлобыстина.

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      Марина Совина
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